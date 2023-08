Industrialisation et développement économique de l’Afrique centrale : La Cea met à la disposition de la Ceeac un document d’orientation

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Août 2023 à 12:58 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, la réunion régionale de réflexion sur l’union douanière et le plan d’industrialisation et de diversification économique de l’Afrique centrale organisée par la Ceeac à Libreville, du 18 au 21 juillet 2023 a servi de cadre à la remise officielle de ce document au cœur de la décennie de la diversification économique en Afrique Centrale (2021-2030).



«Bâti sur une vision stratégique du futur visant à « faire de l’Afrique centrale une base de défense manufacturière de classe mondiale pour la transformation sur place des produits stratégiques et minéraux critiques, une plaque tournante de solutions énergétiques, logistiques et écologiques, un hub régional de recherche et d’innovation axé sur l’intégration et le partage des cerveaux et intelligences, des données et logiciels, des technologies et savoir-faire stratégiques », le Plan directeur d’industrialisation et de diversification économique en Afrique centrale (Pdide-Ac) est le résultat d’une étude approfondie de l’écosystème, des facteurs et des niveaux d’industrialisation en Afrique centrale », explique-t-on dans le document.



Ce Master plan offre à la sous-région toute entière un cadre conjoint d’engagement pour une transformation structurelle accélérée des économies basée sur l’exploitation habile des richesses naturelles et autres atouts dont regorgent les Etats. Le diagnostic posé révèle que l’Afrique centrale jouit d’une position géostratégique imprenable et des dotations naturelles uniques. Toutefois, sa contribution au commerce international des produits manufacturés reste insignifiante.



«La Cea s’est déployée pour équiper l’Afrique centrale d’un Plan directeur d’industrialisation et de diversification économique robuste pour en finir avec la concurrence ruineuse et les crises à répétition. Le Pdide-Ac structure l’ambition de l’Afrique centrale sur 16 chaines de valeurs industrielles classées en deux groupes : les chaines de valeurs industrielles à forte intensité de main-d’œuvre et les chaines de valeurs industrielles à forte intensité capitalistique », ajoute la même source. Pour Adama Ekberg Coulibaly, chef de la Section des initiatives sous-régionales au Bureau de la Cea, « plus qu’un cadre conjoint d’engagement et de dialogue durable, le Pdide-Ac est avant tout une Méga-stratégie industrielle et de diversification économique, multipolaire, multisectorielle et multi-acteurs ».



Pour ce faire, les outils devant opérationnaliser la diversification économique portée par des chaînes de valeur industrielles en Afrique centrale sont les Zones économiques spéciales de nouvelle génération (Zesng) et donc inclusives et durables. A travers le Pdide-Ac, l’Afrique Centrale s’aligne sur l’agenda continental d’industrialisation et de diversification économique.



Adou Faye







Source : Le Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (Cea) a officiellement remis à la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (Ceeac) son document d’orientation pour une industrialisation conforme aux ambitions d’émergence dans la sous-région.Source : https://www.lejecos.com/Industrialisation-et-devel...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook