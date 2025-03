Industrie : La société marocaine Maghreb Oxygène annonce une progression de 30% de son résultat net consolidé à la fin de l’exercice 2024.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2024 établis par la direction de l’entreprise indiquent un résultat net de 12,4 millions de dirhams (MDH) contre 9,5 MDH au 31 décembre 2023.



En revanche, l’évolution du chiffre d’affaires est plus modeste, se situant à 7,16% avec une réalisation de 311 MDH contre 291 MDH en 2023.



Concernant le coût des biens et services vendus, il connait une augmentation de 22 MDH à 182 MDH contre 160 MDH en 2023. De leur côté, les charges de personnel ont évolué de 426 000 dirhams à 45,353 MDH contre 44,927 MDH à la fin de l’exercice 2023.



Le résultat opérationnel de la société Maghreb Oxygène a presque doublé, se situant à 8,07 MDH contre 4,05 MDH en 2023.



<<Maghreb Oxygène continuera sur sa lancée afin de consolider sa position dans son marché>>, a laissé entendre la direction de l’entreprise quant aux perspectives qui se dessinent. Elle ajoute que ses résultats la confortent dans l’exécution de son plan stratégique axé sur l’amélioration de ses performances opérationnelles et financières.



Suite à sa réunion du 31 janvier 2025 pour arrêter les comptes sociaux et consolidés de la société, le Conseil d’Administration escompte proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires convoquée pour le 12 mars 2025 , la distribution d’un dividende de 4 dirhams par action.

