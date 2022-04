Industrie du mobile money : Un montant record de 1000 milliards de dollars, traité en 2021

«L'industrie a bénéficié d'une augmentation substantielle du nombre de comptes enregistrés, en hausse de 18 % depuis 2020 pour atteindre 1,35 milliard dans le monde. Le volume des transactions de personne à personne a été porté à plus de 1,5 million par heure », renseigne un communiqué de presse reçu au Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos).



Le rapport révèle que l'un des principaux moteurs de la croissance a été les paiements des commerçants, qui ont presque doublé d'une année sur l'autre. Il souligne également comment l'argent mobile continue d'agir comme un pilier essentiel de l'inclusion financière et économique, en particulier pour les femmes.



«En 2021, l'argent mobile a diversifié sa proposition de valeur au-delà des transferts de personne à personne et des transactions de type « cash-in/cash-out ». Il joue désormais un rôle important dans la vie quotidienne des personnes et des entreprises, notamment dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (Prfm) », ajoute la même source. Elle souligne que la croissance des transactions de l'écosystème, telles que les paiements des commerçants, les envois de fonds internationaux, les paiements de factures et les décaissements en masse, ainsi que les transactions interopérables, représentent une part plus importante de l'ensemble des transactions d'argent mobile dans le monde.



Selon le rapport, les paiements marchands ont joué un rôle déterminant dans la croissance du secteur de l'argent mobile en 2021. La valeur des paiements marchands a presque doublé, atteignant une moyenne de 5,5 milliards de dollars de transactions par mois. Les fournisseurs démontrent qu'ils peuvent attirer les entreprises sur leur plateforme avec de meilleures incitations, telles que des processus efficaces d'adhésion à distance. Par exemple, depuis que M-Pesa de Safaricom a commencé à permettre aux entreprises de s'inscrire à un compte en ligne au Kenya, plus de 18 % des nouveaux commerçants s'auto-inscrivent.



« 2021 a été l'année où l'argent mobile a commencé à se diversifier réellement vers les services B2B. Au-delà des transactions traditionnelles de personne à personne, comme le transfert d'argent à la famille ou aux amis, l'industrie est maintenant centrale pour aider les petites entreprises à fonctionner plus efficacement, et à mieux servir leurs clients », a déclaré Max Cuvellier, responsable du mobile pour le développement à la Gsma.

