Industries Chimiques du Sénégal (ICS) : Mama Sougoufara nommé nouveau Directeur général

Mama Sougoufara est nommé aux fonctions de Directeur général des Industries chimiques du Sénégal (Ics), à compter du 1er janvier 2025.



Il remplace « l’inamovible » Alassane Diallo, qui était en poste depuis…2005. « Cette nomination marque une étape importante dans la continuité et le développement stratégique de l’entreprise », souffle une source à l’interne. M. Sougoufara, qui occupait jusque-là le poste de Directeur général adjoint des Ics, apporte avec lui une vaste expérience et une connaissance approfondie. Il est décrit à l’interne comme un homme capable de « transformer les défis en opportunités ». Fort d’une carrière de plusieurs années, partout où il a travaillé, « il a su démontrer un leadership exemplaire, une capacité à innover et à transformer les défis en opportunités », renseigne notre source. Le nouveau Dg des Ics est ingénieur en génie des procédés industriels de l’Institut national des sciences appliquées (Insa) de Toulouse (France), relate "leSoleil-sn".



Il est, par ailleurs, titulaire d’un Master en Gestion urbaine et Infrastructures, obtenu à l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec Business School, Paris) et d’un Master en aménagement urbain. Mama Sougoufara a commencé sa carrière au sein du Groupe Veolia dans le secteur de l’eau, l’assainissement et la gestion des déchets. Puis, de 2000 à 2008, il a été consultant et directeur associé au sein des cabinets Arthur Andersen/BearingPoint, à Paris, pour les secteurs industries et technologies.



Avant de revenir au Sénégal, en juin 2024, il a, auparavant, travaillé au sein du groupe français Alstom pendant 16 ans, entreprise qu’il rejoignit en 2008. M. Sougoufara a occupé divers postes de direction au sein de cette multinationale spécialisée dans le secteur des transports. Il a travaillé dans les départements d’ingénierie du matériel roulant et a servi sur plusieurs sites mondiaux, tels que La Rochelle et Reichshoffen à Strasbourg, en France (où ont été fabriquées les rames du Train express régional de Dakar), Savigliano en Italie, Lapa au Brésil et TrTrans JV en Russie. Entre 2018 et 2020, il a été vice-président en charge des Turnkey et des infrastructures pour Alstom Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale (Ameca).



Le nouveau patron des Ics a également occupé la fonction de Directeur général d’Alstom pour la région Menat (Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afrique centrale et la Turquie). Il a joué un rôle important dans l’exécution et la livraison de nombreux projets de transport au Moyen-Orient, tels que le tramway de Doha, le métro de Dubaï Expolink et le métro de Riyad.