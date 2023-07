Industries culturelles et créatives : Lord Alajiman apporte sa contribution à l’Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle

Chers amis?



J’ai l’immense honneur et l’énorme plaisir d’être convié par M. Daren Tang, Directeur général de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle) a Genève (Suisse),, en ce début du mois de juillet 2023 pour participer au dialogue OMPI – ONG.



Cette action de l’OMPI en faveur de la PI (propriété intellectuelle)? est pour le renforcement et le développement des écosystèmes d’innovation, notamment dans les industries culturelles et créatives.



Au cours de cette rencontre, une attention particulière a été portée à l’impact des Jeux Vidéos, de l'E-Sport, dans tous les continents, afin de promouvoir un écosystème mondial de la PI (propriété intellectuelle) plus inclusif, au service de tous.



Ainsi, les équipes de l'OMPI, a travers une approche multipartite , ont pu nous exposer une panoplie de solutions, en démontrant comment la propriété intellectuelle (PI) peut favoriser la croissance dans le secteur des jeux vidéo, de l’E-Sport et ses activités connexes, entre autres.













Lordalajiman