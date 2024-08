Inégalités Territoriales : La mairie d’Enampore complètement paralysée par le manque d’électricité Tribune - L’équité territoriale n’est qu’un vain mot dans la commune d’Enampore. Du moins, en ce qui concerne l’accès universel à l’électricité. Cette situation affecte le fonctionnement du service public, étant donné que les locaux de la mairie sont totalement délestés de courant, au grand dam des administrés. Cela occasionne un déséquilibre socioéconomique dans cette commune sise en Basse Casamance, à un peu plus d’une vingtaine de kilomètres de Ziguinchor.

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Août 2024

Pourtant, dans le cadre du Projet de développement économique de la Casamance (Pdec), passé en revue en présence de Moussa Bala Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, la commune d’Enampore est censée bénéficier d’une enveloppe de 91 millions Cfa pour moderniser son système d'état civil et réaliser une chambre froide.



Après deux ans de mise en œuvre du Projet de développement économique de la Casamance, la modernisation du système d’état civil et la chambre froide tardent à se réaliser à Enampore, faute d'électricité. Adrien Manga, le maire d’Enampore, n’a pas manqué de le déplorer.



«La mairie d’Enampore est la seule mairie où il n’y a pas d'électricité. Pour imprimer le plus petit document, il faut aller à Ziguinchor. Et vu l'état de la route, c'est très très compliqué », regrette-t-il.



La situation est très difficile à vivre au quotidien, aussi bien pour le maire et ses collaborateurs que pour les populations. Doté d’un budget global de 26 milliards, le Projet de développement économique de la Casamance doit bénéficier à 60 communes des trois régions de la Casamance : Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.



Il est censé renforcer nos collectivités en réduisant l'enclavement géographique et les déséquilibres socio-économiques. Enampore en tout cas attend avec impatience d’être servie comme il se doit.



