Macky Sall : 12 ans pour transformer le Sénégal Après douze années à la tête du Sénégal, Macky Sall laisse un héritage infrastructurel et économique sans précédent. Près de 17 550 milliards FCFA ont été investis dans les routes, les chemins de fer, la santé, l’éducation, l’énergie et l’économie. Ce chantier gigantesque a redessiné la carte du pays, propulsant le Sénégal dans une nouvelle ère.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Avril 2025 à 23:09 | | 0 commentaire(s)|

Des infrastructures à grande vitesse Le Sénégal d’aujourd’hui est traversé par des autoroutes modernes (Ila Touba, AIBD-Mbour), un Train Express Régional, un BRT 100% électrique, 18 autoponts dans Dakar, et plus de 2 500 km de routes bitumées. Une Nouvelle Ville, Diamniadio, abrite des ministères, universités, stades et cités numériques.



Santé et éducation à l’honneur



De nouveaux hôpitaux régionaux, une usine de vaccins, l’IRESSEF, 14 ISEP, des universités et une UCAD entièrement rénovée montrent la priorité accordée à l’humain. Le numérique est au cœur des écoles avec 45 ENO et un datacenter national.



L’énergie et l’eau pour tous



La production électrique a triplé, avec un mix énergétique moderne (solaire, éolien, gaz), et les projets KMS2, 3 et 4 assurent une meilleure distribution d’eau. Le pays vise l’électrification universelle en 2025.



Économie et industrialisation inclusive



Le PUDC, PRODAC, PROMOVILLE, la DER, les parcs industriels, les agropoles, et le programme des 100 000 logements ont ciblé les jeunes, les femmes, les PME. L’objectif : créer des emplois et booster la production locale.



Paix, sécurité, et diplomatie rayonnante



La pacification de la Casamance, le renforcement des forces armées, et l’émergence diplomatique de Dakar (présidence de l’UA, institutions internationales à Diamniadio) montrent un Sénégal plus stable et influent.



Macky Sall laisse un Sénégal métamorphosé. Le défi de la nouvelle génération sera de préserver, renforcer et démocratiser cet héritage.



Ousseynou Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook