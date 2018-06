Inertie du procureur sur certains dossiers, le Forum du Justiciable manifeste son inquiétude

Le Forum du Justiciable dans un communiqué, a manifesté son inquiétute face à l'inertie du Procureur de la République sur certains dossiers jugés scandaleux.



Pour Babacar Ba et Cie, certte situation devient de plus en plus inquiétante au point de faire penser que certains Sénégalais, de par leur statut et appartenance politique, bénéficient d'une impunité totale.



Aujourd’hui, déplore le Forum, « certaines recommandations formulées par des organes de contrôle allant dans le sens de l'ouverture d'une information judiciaire sont restées sans succès ». « Il en est ainsi des rapports établis par la Cour des comptes, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) dénonçant dans leurs rapports d'activités la gestion nébuleuse de certaines autorités étatiques », cite le communiqué, qui à titre illustratif, mentionne entre autres: le rapport public d'activités 2014-2015 de l'OFNAC dont les vérificateurs estimaient être en présence d'un détournement de deniers publics dont les responsables sont le Directeur du COUD et le comptable public; le rapport de l'IGE de 2014 fustigeant la gestion catastrophique des terrains dépendant du titre foncier N° 1975/R situé à Bambilor, qui a fait perdre à l'Etat du SENEGAL des recettes fiscales à hauteur de 30.533.456.000 FCFA; L’affaire SECURIPORT pour laquelle un ancien ministre de l'Intérieur a été épinglé par le rapport de l'IGE pour des pratiques non conformes à la législation en matière de commande publique, de bonne gestion et d'allocation des ressources publiques; Le rapport 2016 de l’ARMP épinglant plusieurs services étatiques qui se sont conformés de manière insatisfaisante aux règles des marchés publics.



Convaincu qu'il n’y a pas de démocratie, de liberté ni d’équité si la justice est sélective, le Forum du Justiciable, dans sa note, invite le Procureur de la République à ouvrir une enquête sur les différents rapports produits par les organes de contrôle.