Infanticide: 19 semaines de grossesse, elle expulse, coupe et enterre le fœtus à la... Plus téméraire que cette dame tu meurs! La maman tueuse n'a pas eu d'état d'âme par rapport à son acte odieux qui est sur toutes les lèvres.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Octobre 2021 à 06:04 | | 0 commentaire(s)|

Engrossée, elle n'a pas longtemps réfléchi pour se débarrasser de son fardeau encombrant.



A dix neuf (19) semaines soit à quelques cinq mois de grossesse, elle s'est résolue à avorter. En quoi faisant?



Elle trouve le moyen d'expulser le foetus, coupe le cordon ombilical à l'aide d'un couteau et l'enterre à la plage.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos