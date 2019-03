Infanticide à Thiaroye : Un nouveau-né abandonné au marché par sa mère

La police de Thiaroye a fait une découverte macabre. Il s’agit du corps d’un bébé. Mais, aux dernières nouvelles, la mère du nouveau-né F.D, âgée de 19 ans et ménagère, a été arrêtée par les limiers. D’après la source, cette dame aurait été dénoncée par un de ses colocataires qui le soupçonnait depuis quelques jours, de s’être débarrassée de sa grossesse de manière « discrète».



F.D, interrogée pour les besoins de l’enquête, reconnaît les faits qui lui sont reprochés. « J’ai accouché au marché, au niveau du centre commercial dans un endroit isolé, dans lequel régnait une parfaite quiétude. C’était le 25 février 2019 vers 14 heures», narre-t-elle.

Après avoir accouché, elle laisse seul son bébé. Ainsi, elle est partie chercher un pagne pour l’envelopper. Mais, à son retour, elle a constaté que l’absence du bébé. « J’ai demandé aux personnes que j’avais trouvées sur place. L’une d’entre elles, m’a répondu que le bébé a été emporté par la police», raconte-t-elle.



A l’interrogatoire, F.D signale qu’elle avait peur d’informer sa mère. Mais, le petit ami de la mise en cause, domicilié à la Médina et présumé auteur de la grossesse, L.B s’en lave les mains.



F.D a été déférée ce lundi au Tribunal de Pikine a été en garde-à-vue depuis samedi dernier.











