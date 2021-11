Infanticide au quartier Amitié : Un nouveau-né retrouvé mort dans un sachet plastique Un cas d'infanticide choque le paisible quartier résidentiel d'Amitié. En effet, le corps sans vie d’un nourrisson a été retrouvé, hier matin, à hauteur des allées Seydou Nourou Tall, en face de la pharmacie Keur Jaraf, selon des informations partagées par « Tribune ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Novembre 2021 à 17:50 | | 0 commentaire(s)|

En collectant des ordures, un agent de l'Ucg a soulevé un sachet plastique qui était posé dans une poubelle, avant d'apercevoir les doigts du nouveau-né. L’éboueur en a parlé à son supérieur qui, à son tour, a saisi les éléments du commissariat du Point E.



C’est ainsi que le commissaire Thiam et ses hommes se sont rendus sur les lieux de la découverte. D'après des confidences faites à Seneweb, le nouveau-né de moins de 24 heures, de sexe féminin, a été enveloppé dans un tissu bleu, puis dissimulé dans un sachet plastique jaune.



Après constat, une réquisition aux fins de dépôt et d'autopsie a été délivrée par la police aux sapeurs-pompiers, qui ont déposé le corps sans vie du nouveau-né à l'hôpital Le Dantec.



L'enquête ouverte par les limiers du Point E suit son cours.













Tribune



