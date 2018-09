Infirmerie des Lions: Gana Gueye et Opa Nguette chez le kiné

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Septembre 2018

Le Sénégal doit affronter Madagascar dimanche prochain pour un match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. En regroupement à Paris depuis hier, quelques Lions ont effectué le premier galop d’entrainement. A la fin de la séance le coach Aliou Cissé a fait le point sur l’infirmerie de la tanière.



Blessé au genou depuis le début de la première League avec Everton, Idrissa Gana Gueye reste incertain pour le match de dimanche. Il y a Opa NGuette qui s’est plaint. Il a une contracture au niveau de son muscle jambier gauche. Là, il a commencé ses soins et on compte le récupérer dans les prochains jours, a fait savoir le coach.



Quant à Sadio et Alfred Gomis, le coach a préféré les laisser au repos pour plus de prudence.

