Information judiciaire ouverte contre Pape Ndiaye : le journaliste face à un juge d’instruction, ce mercredi

Une information judiciaire est ouverte contre le journaliste Pape Ndiaye et chroniqueur judiciaire de Walf Tv, poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrats ». Selon son avocat, Me Moussa Sarr, il sera présenté devant un juge d’instruction demain mercredi. Par conséquent, il fait l’objet mardi d’un deuxième retour de parquet et va dormir au commissariat central de Dakar.

L’arrestation du présentateur de « Balance » fait suite à un soit-transmis du procureur relatif après sa dernière sortie sur le plateau de Walfadjri, soutenant que « 19 substituts du procureur se seraient opposés au renvoi devant la chambre criminelle » de l’affaire opposant le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, à l’ex-masseuse Adji Sarr.

Source : https://lesoleil.sn/information-judiciaire-ouverte...