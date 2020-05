Infos Coronavirus : une femme de 71 ans porte à 26 la liste macabre La triste nouvelle est tombée en fin d’après-midi : le Sénégal vient d'enregistrer son vingt-sixième décès lié au Covid 19.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Mai 2020 à 21:43 | | 0 commentaire(s)|

Selon le ministère de la Santé, il s'agit d’une femme âgée de soixante-onze ans (71) ans, habitant à Diamaguene.

Son décès est survenu ce samedi 16 mai 2020 à 18H 45mn. Le test effectué sur la dépouille est revenu positif au covid-19 ce dimanche 17 mai 2019.

Leral.net et le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale présentent leurs condoléances à la famille attristée.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos