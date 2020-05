Infos du jour sur le Covid-19 : 110 nouveaux cas positifs enregistrés, ce mercredi dont 8 communautaires De la publication quotidienne des résultats sur le Covid-19 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, on relève ce mercredi 13 mai 2020 que :

Sur 920 tests réalisés, 110 sont revenus positifs, soit un taux de 11,9 %.



Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mai 2020 à 11:51 | | 0 commentaire(s)|

Il s’agit de :

- 102 cas contacts suivis par leurs services

- 8 cas issus de la transmission communautaire

-

Pour la transmission communautaire, 3 cas sont issus de la Médina (Dakar) et 5 cas de Touba.

- 40 patients hospitalisés a été testés négatifs, donc déclarés guéris.

- 8 cas graves sont en réanimation à l’hôpital de Fann et celui de Principal.



L’état des autres patients est déclaré stable.



A ce jour, nous dit-on, 2105 cas ont été déclarés positifs, 782 guéris, 21 sont décédés, 1 évacué, 1301 sont sous traitement.





Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos