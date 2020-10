Infractions: 3.319 individus interpellés pour le mois de septembre

La Police nationale a eu du boulot durant le mois de septembre. En effet, elle a procédé à l’interpellation de 3.319 individus pour diverses infractions sur l’ensemble du territoire national.



D'après L'As, sur les 3.319 individus interpellés, 89 sont de nationalité étrangère. Selon le communiqué du Bureau des relations publiques de la Police nationale (BRP), ces interpellations concernent 391 individus appréhendés pour atteintes aux biens (vol, recel, abus de confiance, détournement, escroquerie).



Les 268 autres, c’est pour des infractions au code des drogues, 150 pour atteintes aux personnes (homicides, accidents mortels, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, violences à ascendants, viol, attentat à la pudeur).

Selon la même source, il y a dans ce lot 216 interpellations pour atteintes à la paix publique, 87 pour infractions aux TIC (extorsion, transactions frauduleuses, harcèlement, chantage, injures), 442 pour ivresse publique et manifeste et 1765 pour vérification d’identité.





