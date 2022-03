Infrastructures : La Badea accorde 45 milliards FCfa au Sénégal pour son plan de désenclavement Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a procédé à la signature de deux conventions de financement avec le Directeur général de la Banque arabe pour le Développement en Afrique (Badea), Dr. Sidi Ould Tah. Ces accords sont relatifs au programme d’urgence des routes de désenclavement et au projet de modernisation urbaine de quatre communes, pour un montant global de 75 millions de dollars, soit 45 milliards FCfa.

La cérémonie de signature a eu lieu samedi au Soudan, en présence des ministres Mansour Faye, en charge des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement et Samba Ndiobène Kâ, en charge du Développement Communautaire, de l'Équité Sociale et Territoriale.



En effet, 30 milliards FCfa de cette enveloppe sont destinés au programme d’urgence des routes. Il s’agira de désenclaver les zones du projet de routes Bambey-Baba Garage-Keur Samba Kane-Toubatoul et Diattar-Halwar, afin de soutenir leur développement économique et social, de renforcer la sécurité de la circulation et de réduire les coûts de transport.



Quant au projet de modernisation urbaine, il concerne les communes de Fatick, Kaffrine, Kédougou et Oussouye, d’une valeur 15 milliards FCfa. Le projet vise à renforcer les infrastructures et l’accès aux services sociaux de base. En marge de la cérémonie, les autorités sénégalaises et la BADEA ont échangé sur les projets de l’autoroute à péage Dakar Saint-Louis et la centrale électrique de 120 Mw à Malicounda.













