Infrastructures: Le Président Macky Sall inaugure le Grand Pont de Foundiougne, ce samedi 26 mars 2022 Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Mars 2022 à 17:10 | | 0 commentaire(s)| « Le Gouvernement reste dans le temps de l'action et du travail qui façonnent le visage du Sénégal émergent, par la réalisation d'infrastructures de développement. » SEM Macky Sall, Président de la République. Le Grand Pont de Foundiougne s'inscrit dans la poursuite de l'ambitieux programme de modernisation et de développement des infrastructures du pays initié par Son Excellence Monsieur le Président de la République. Ce programme constitue un levier essentiel dans le processus de transformation structurelle de notre économie, l'une des priorités du Plan Sénégal Emergent (PSE).

L’emblématique Pont de Foundiougne, rêve inaccessible il y a seulement quelques années est devenu réalité et symbole de la marche en avant du Sénégal. Le Grand Pont de Foundiougne est l’aboutissement de la volonté du Gouvernement de doter tout le Sénégal d’infrastructures modernes pour désenclaver le pays. Le Grand Pont de Foundiougne a été retenu comme projet prioritaire lors de la réunion du Conseil des Ministres délocalisé de Fatick et il a été aussi inscrit dans le Plan d’Actions Prioritaires du PSE.



Le grand Pont de Foundiougne est un ouvrage stratégique de franchissement du fleuve Saloum qui permettra de désenclaver la ville de Foundiougne, une des communes doyennes du Sénégal. Mais sa vocation va bien au-delà ! Plus qu’un ouvrage de franchissement, le Grand Pont à Péage de foundiougne sera, en effet, un puissant levier pour l’exploitation des fortes potentialités économiques, culturelles et touristiques de Foundiougne et de l’ensemble des îles du Saloum, Toubakouta, Passy, Sokone, Bassoul pour ne citer que celles-là.



La conception du Pont a tenu compte de la présence du Port de Foundiougne-Ndakhonga et prend en compte les contraintes de navigabilité pour garantir la continuité du fonctionnement du port de Kaolack notamment une hauteur libre de franchissement de 28 mètres et une largeur de 2x40 mètres chenal navigable. C’est un ouvrage qui s'étend sur 1600 mètres de long, 11,4 mètres de large. La réalisation de cette infrastructure a nécessité d’importants investissements. Pour une gestion maîtrisée de l’ouvrage, l’Etat du Sénégal a pris l’option de le mettre à péage.

Les tarifs qui sont appliqués sont étudiés pour en adéquation avec le pouvoir d’achat des sénégalais. Ces tarifs sont quelque fois même inférieurs à ceux pratiqués avec le Bac surtout pour le transport de voyageurs et de marchandises.



Les recettes tirées de l’exploitation des ouvrages vont servir à l’entretien et à la maintenance de l’ouvrage. Les réparations lourdes seront du ressort de l’Etat. Le Grand Pont de Foundiougne s’inscrit dans la poursuite de l’ambitieux programme de modernisation et de développement des infrastructures du pays initié par Son Excellence Monsieur le Président de la République.



LE GRAND PONT DE FOUNDIOUGNE, UNE LARGE PASSERELLE ECONOMIQUE D’un coût global de 45,2 milliards de Francs CFA, les travaux du pont de Foundiougne ont été financés par l’État du Sénégal avec le concours de la République Populaire de Chine à travers Eximbank Chine. Pendant la phase des travaux, près de 2000 emplois ont été créés dont 500 emplois directs et 1500 emplois indirects.



La stratégie du Gouvernement du Sénégal pour améliorer les transports et les déplacements des personnes et de leurs biens dans le cadre du Plan Sénégal Emergent est de consolider le réseau routier et particulièrement les routes à caractère intégrateur. Le Grand Pont à péage de Foundiougne en est une parfaite illustration avec son impact sur la structuration des chaînes de valeurs des nombreuses activités économiques locales.



En effet, le Grand Pont de Foundiougne favorise : Le désenclavement des régions naturelles de Casamance et du Sine-Saloum Le renforcement de l’axe Dakar-Banjul Le développement de l’agriculture et de la pêche Le développement du tourisme L’accès à la santé et à l’éducation Le Potentiel touristique de la zone Les Iles du Saloum (50.000 hectares de mangrove) Les réserves naturelles et aires marines protégées



LE GRAND PONT DE FOUNDIOUGNE EN CHIFFRES Volume de béton Ouvrage : 31.985 m3 Tonnage d’armatures ouvrage : 3.807.754 Kg Nombre d’emplois directs : 500



Nombre d’emplois indirects : 1500 Données contractuelles : Type de marché : Conception réalisation Financement :



Sénégal/ EximBank Montant : 76.398.383 USD Délai exécution : 48 mois Démarrage travaux : Février 2018



Intervenants : Maitre d’ouvrage : AGEROUTE Entreprise : CGWIC/ HENAN CHINE AMO : CIRA/ GRID Sous-traitants :



VERITAS/ KCM/ WILLIER Consistance des travaux Linéaire : 1600 m Gabarit du tablier : 11,40 m Nombre de travées : 40x32+15x20 Nombre d’appuis : 32+18 Tirant d’air : 28 m Tirant d’eau : 10m Navigabilité : 2x40mx28m

Le Potentiel agricole de la zone Résultats de la région de Fatick pour 2020- 2021 : Céréales Mil : 206.960 t (Deuxième place) Maïs : 78.931 t (Cinquième place) Riz pluvial : 17.191 t (Huitième place) Sorgho : 20.982 t (Sixième place) Arachide : 231.807 t (Quatrième place) Cultures divers Niébé : 20.472 t (Troisième place) Manioc : 47.759 t (Cinquième place) Pastèque : 86.765 t (Cinquième place) Sésame : 3261 t (Troisième place)















