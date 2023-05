Infrastructures - Sécurité : Les populations du Daande Maayo listent leurs maux

La progression des travaux de la route allant de Daande Maayo du sud de Navel à Dembancané, prive les populations de forages. L’association « Daande Maayo Émergent » a ainsi fait face à la presse, avant-hier, pour lancer une alerte nationale. Les membres de l’association se dressent contre cette situation qu’ils considèrent comme un blocus pour l’approvisionnement en eau des populations, à travers les forages de la localité, dont la majorité est réalisée par les émigrés.



« Nous interpellons l’Etat par rapport à la sécurisation de la zone. Nous rappelons au gouvernement, les engagements pris pour la réalisation de la route en 24 mois seulement, ce qu’avait confirmé le ministre des Transports terrestres, des Infrastructures et du Désenclavement, Mansour Faye, lors de sa visite de chantier au mois de juillet 2022 à Thiemping. Nous constatons aujourd’hui que les travaux avancent très lentement. Ce qui signifie que les délais avancés ne seront pas respectés. Nous sollicitons la prise en charge des villages situés hors du tracé de la piste, car nous avons constaté que plusieurs villages ne seront pas désenclavés », alertent-ils.



Les membres de l’association rappellent que la parution du bulletin de l’ANACIM annonçant l’installation précoce de la pluie sur l’ensemble du territoire national, a augmenté leurs inquiétudes, surtout avec les ponts coupés durant le dernier hivernage et dont les travaux de reconstruction avancent très lentement. Le non-achèvement à temps de ces ouvrages, entraînera à coup sûr l’isolement de la zone, dès la tombée de la première pluie.



Ils invitent donc l’Etat à veiller à résoudre tous ces problèmes pour éviter à la population de cette zone, d’être coupée du reste du pays. Évoquant leurs inquiétudes basées sur le fait qu’aucune signature de convention entre l’Etat et l’entreprise contractante, n’est encore publiée comme ce fut le cas de l’axe Daande Maayo Nord avec le Fonds saoudien, les populations disent non à la privatisation des forages qui sont le fruit de leurs propres investissements.



D’après les dirigeants de l’association « Daande Maayo émergent », cette décision de privatisation prise par l’Etat, a soulevé le mécontentement de toute la population, car une large concertation a eu lieu avec les Asufor de laquelle il ressort que la majorité n’approuve pas cette idée de privatisation des forages.



« Nous sollicitons l’accompagnement de l’Etat par la formation des acteurs communautaires, pour une meilleure gestion des forages et proposons des contrats d’affermage aux associations de développement des villages, principaux bailleurs », souhaitent-ils.



Enfin, la question de la sécurité, qui préoccupe les populations de Daande Maayo au plus haut niveau, a été abordée par les animateurs de la conférence de presse, qui ont d’ailleurs adressé une recommandation au ministre de l’Intérieur.



Les membres de l’association invitent les services d’Antoine Félix Diome, à installer des caméras de surveillance sur les minarets des mosquées, pour lutter contre la psychose du terrorisme et la perméabilité des frontières.













Le Témoin