Infrastructures- Université de Bambey : Des enseignants invitent leur tutelle à respecter ses engagements APS – Les enseignants de l’université Alioune Diop (UAD) de Bambey ont invité, lundi, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation à respecter ses engagements notamment l’achèvement des chantiers et la construction de nouveaux amphithéâtres avant la rentrée scolaire.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2024 à 17:30

A l’issue d’une visite effectuée au campus pédagogique de Bambey, le secrétaire général de la coordination du Syndicat autonome des enseignants du supérieur de l’université Alioune Diop (SAES-UAD), Lat Sow, a rappelé que Dr Abdourahmane Diouf avait pris l’engagement lors de sa visite à l’UAD de terminer les chantiers en cours et d’entamer la construction de nouveaux amphithéâtres pour accompagner l’orientation des nouveaux bacheliers et normaliser l’année académique.



“Nous avons constaté que les engagements du ministre de l’Enseignement supérieur n’ont pas été respectés”, a déclaré M. Sow.



Selon lui, ”jusqu’à présent rien n’a été fait même pas une mission de prospection du ministère alors que nous sommes à quelques encablures du démarrage des enseignements apprentissages”.



Fort de ce constat, Lat Sow et ses camarades ont estimé que l’université Alioune Diop ne peut pas accueillir de nouveaux bacheliers en octobre, en raison du manque d’infrastructures.



De même, les syndicalistes ont demandé à la tutelle d’augmenter le budget de l’UAD pour régler le retard du paiement des salaires et assurer son bon fonctionnement.



Le secrétaire général de la coordination du syndicat autonome des enseignants du supérieur de l’université Alioune Diop a aussi invité les autorités universitaires et étatiques, à prendre leurs responsabilités pour la stabilité de l’année scolaire.



