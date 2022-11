Infrastructures : à Kolda, le pont d’Illel réceptionné Le pont d’Ilell, à Kolda, qui traverse le fleuve Casamance, a été réceptionné par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye. En la réceptionnant hier, mardi 8 novembre, il a estimé que c’est une vielle doléance des populations qui est ainsi satisfaite.



«Les travaux ont démarré depuis plusieurs années et, maintenant, ils sont terminés», s’est-il réjoui. A rappeler que les travaux de réalisation de ce pont qui enjambe le fleuve Casamance à Kolda ont été entamés en 2006, dans le cadre des programmes spéciaux pour les villes initiés par le président Abdoulaye Wade.



Les travaux ont été abandonnés par la suite. L’ouvrage de franchissement qui s’y trouvait a été fabriqué par les jeunes de la localité. Saluant toujours l’infrastructure, le ministre a dit que le pont est réalisé avec «la technologie appropriée».



Répondant aux doléances des populations, exprimées par la maire de la ville de Kolda, Mame Boye Diao, pour la réhabilitation de la route menant vers l’hôpital de la commune et longue de 1,5 km, Mansour Faye a assuré que le projet sera intégré dans le programme spécial de désenclavement Kolda-Salikégné. Le pont peut aussi être éclairé, comme souhaité par les populations.



«L'éclairage, c'est une sollicitation qui peut être réglée parce que le pont n'est pas long. Avec le maire, on va trouver quelques poteaux solaires pour l'éclairage». Le coût des travaux de la construction du pont est près d’un milliard. Le pont permet de traverser Kolda, sans passer par le centre-ville, de désenclaver Illel et d’améliorer la mobilité dans la ville de Kolda, avec le contournement possible qui sera généré par l’ouvrage.

Sud quotidien



