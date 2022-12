Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Infrastructures à Tambacounda : Le Président Macky Sall a investi plus de 248 milliards FCfa, entre 2013 et 2022 Rédigé par leral.net le Mardi 27 Décembre 2022 à 19:42 | | 0 commentaire(s)| Le gouvernement du Président Macky Sall a investi entre 2013 et 2022, plus de 248 milliards FCfa, rien qu’en infrastructures à Tambacounda. Le PUDC a donné accès à l’eau potable à plus de 109 510 habitants. 48 villages ont été électrifiés et 22 autres sont en cours. Et, grâce au CMU, 51 mutuelles de santé ont été mises en place, avec 545 819 personnes qui bénéficient d’une couverture maladie à travers les mutuelles.

Transport terrestre



- La construction en cours de la piste rurale dans le Département de Gourdiry (Mayel Diby- Marowi-Sinthiou Bocar Aly) 25 Km ;

- La construction en cours de la piste rurale de Diol foulbé-Diary Mbollo (Commune de Sinthiou Mamadou Boubou, Département de Goudiry, 20 Km ;

- La construction en cours de 2 ouvrages de franchissement de Dandemakha (Commune de Sadatou) et de Ballou



Santé :

- La construction en cours de 5 postes de santé avec logements d’agents à Ngary Aly (Commune de Sinthiou Mamadou Boubou, Département de Goudiry), à Madje (Commune de Sinthiou Bocar Ly, Département de Goudiry), à Diarra boguel (Commune de Dougué, Département de Goudiry), à Kanouma (Commune de Kahene, Département de Koumpentoum) et à Medina foulbé (Département de Bakel) ;



Electrification :

- L’installation en cours d’une mini-centrale solaire à Kenieba ;

- L’électrification par voie solaire des localités de Gangala (Bele), de Seno Diaral (Sinthiou fissa), de Diouboye Trong (Medina foulbé), de Gourel cherif (Sadatou).



PROGRAMME D’URGENCE DE MODERNISATION DES AXES ET TERRITOIRES FRONTALIERS (PUMA)



Promotion économique :

- L’appui à la promotion des jeunes et l'autonomisation des femmes à travers des projets de résilience : mise en place d’une unité de transformation et de conditionnement du lait GPF (Association Dental Rewbé Sipobé de Gabou) ;

- Dotation de combinés moulins-décortiqueuses dans les communes de Medina Foulbé, Kéniéba, Kahéne et Nétéboulou ;

- Formation du GIE Guémé de Dougué en techniques de transformation et de conservation des produits locaux (pain de singe) avec dotation de matériels de mis en route.



Sécurité frontalière :

- La construction de la caserne des sapeurs-pompiers de Bakel ;

- La construction d’un poste frontalier mixte avec logement des agents à

Dyabougou (commune de Sadatou).



Autres réalisations phares dans la Région de Tambacounda

Santé :

- La construction de case de santé avec logement à Dalalwoulé et d’un logement sage-femme à Kenieba (Commune de Médina Foulbé) ;

- La dotation de six (6) ambulances médicalisées à la commune de Kahéne et de Makacoulibantang ; à Saré Ely, au Centre de santé de Koumpentoum, au Centre de santé de Bakel et au CS de Goudiry

Education :

- La construction d’un bloc de salle informatique + bibliothéque à Sénoudoubou (Commune de Bélé) ;

- La construction de salles de classe à Gathiary ;

- La construction du mur de clôture du CEM de Yaoundé (Bakel). Hydraulique :

- Les études géophysiques réalisées pour des ouvrages hydrauliques prévues à Netteboulou et Kenieba ;

Electrification :

- L’extension électrique sur 7 km dans la commune de Bakel ; Promotion économique :

- L’installation des cages flottantes à Bakel ;

- Les études de faisabilité et environnementale pour le projet de mise en place d’une plateforme économique à Kidira ;

- La réhabilitation du marché de Bakel ;

- La formation de 35 jeunes et femmes de la commune de Makacoulibantang, dans les domaines de la maintenance informatique et réseau, de la teinture et de la transformation du lait ;



Transport terrestre :



- Les études techniques, environnementales et sociales des pistes réalisées sur 89,09 Km pour le désenclavement prévu des communes de Niani Toucouleur, Makacoulibantang, Nétéboulou, Missirah, Ballou, Sinthiou fissa et Belé ;

- La dotation de pirogue motorisée pour le désenclavement fluvial de Bakel Sécurité frontalière :

- Le renforcement en équipements du Poste de Gendarmerie de Dyabougou, du Secteur frontalier de Tambacounda et de la Préfecture de Bakel ;



Actions humanitaires de secours :

- L’appui au comité régional de gestion des épidémies dans la riposte contre la Covid 19 (dotation de matériels médicaux, équipements, kits d'hygiène et activités de sensibilisation à travers les radios communautaires).



PROMOVILLES : Des investissements estimés à environ 11 milliards FCfa



La commune de Tambacounda a bénéficié, sur financement de l’Etat du Sénégal et des partenaires techniques et financiers (Banque Africaine de Développement, Banque Islamique de Développement), de plusieurs projets de PROMOVILLES, pour un coût global d’environ 11 milliards de FCfa, avec la réalisation de :

- 15 km de voirie assainie et éclairée répartis sur 14 tronçons dans 17 quartiers périphériques peuplés et jadis caractérisés par d’importants ravinements, qui impactent 108 666 habitants

- 434 Lampadaires

- Un aménagement sur le parking intercommunal des gros porteurs (aires de détente, lieux de prière, salle de restauration)

- Une Maison de la Femme équipée avec des unités de transformation de fruits et légumes et de restauration

- Aménagements paysagers d’espaces publics : esplanade de Tambacounda, Boulevard Léopold Sédar Senghor, jardin public du quartier Abattoir, rond- point du croisement N6-N7, feux tricolores, portique ;

- 69 jeunes ont été formés aux métiers du BTP pour renforcer leur employabilité.



Toutes ces infrastructures réalisées dans la commune de Tambacounda, au grand bonheur des populations, contribuent fortement à les soulager des inondations et à favoriser une meilleure mobilité et un renforcement de la sécurité nocturne. Elles ont également permis de générer des activités économiques le long des quartiers traversés (restaurants, boutiques, petits commerces, etc.)



Autres réalisations structurantes à Tambacounda



- Chemin de fer Dakar-Tambacounda : le projet avance à grande vitesse. Coût global 1965 milliards de FCFA ;

- Programme « Xeyu ndaw ñi » : 1 119 jeunes recrutés à Tambacounda ;

- Nouveau marché central au poisson de Tambacounda : 250 millions FCfa.



#Lifimackydef | Tambacounda



Accueil Envoyer à un ami Partager