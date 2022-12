Infrastructures : l’Université Cheikh Ahmadou Bamba de Mbao entièrement réhabilité par la Fondation Sonatel

L’Université Cheikh Ahmadou Bamba (UCAB) de Mbao est le prolongement naturel des Instituts AL Azar du Sénégal fondé par Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké en 1974.



Ces instituts comptent des milliers de pensionnaires fréquentant 450 écoles encadrées par des enseignants de qualité. La vocation première de cette université est de répondre à la demande d'une partie de la population sénégalaise ayant opté pour le système franco- arabe ou exclusivement arabe.



Pour cette année scolaire, 1704 bacheliers y ont été reçus parmi les 2737 candidats admis en 2022 sur 5100 candidats au Sénégal. L’Université Cheikh Ahmadou Bamba de Mbao assure la formation de près de 2000 étudiants dans des filières diverses et variées telles que l’Ingénierie, la Gestion et l’Agriculture.



C’est donc pour aider à améliorer leurs conditions d’études et d’apprentissage que la Fondation a choisi de réhabiliter et d’équiper entièrement ce complexe. La Fondation Sonatel vient ainsi renforcer ses actions pour une meilleure accessibilité des jeunes à l’enseignement supérieur.



Depuis 20 ans, le groupe Sonatel, à travers sa Fondation, s’est engagé auprès des populations pour l’amélioration de leur bien – être, en soutenant les pouvoirs publics dans les domaines de la Santé, de l’Education et de la Culture, ses trois axes de mécénat.Cette réalisation entre donc en droite ligne avec sa volonté de participer activementà offrir aux jeunes sénégalais la chance d'avoir accès à de bonnes conditions d’apprentissage et à améliorer leur employabilité.