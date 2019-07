Infrastructures routières : Les Maires initiés à la gestion

Le Ministère des transports terrestres et les élus locaux ont échangé sur un document pour éviter des conflits entre ces deux entités. D’après eux, si chacun reste dans ses limites, il n’y aura pas de problème.



Le Ministre des transports terrestres, Me Oumar Youm précise que toutes les routes réalisées sont tracées. Et partout les maires sont des responsables élus par les populations locales. « On doit discuter avec eux, pour les permettre de mieux remplir leurs devoirs dans la gestion de ces routes et des ponts. On doit aussi, discuter avec les élus locaux sur les stationnements, les gares et les encombrements urbains », a dit Oumar Youm.



Ainsi, le secrétaire permanent de l’association des Maires du Sénégal, Omar Ba, a indiqué que cette belle initiative est un pas vers l’effectivité de la décentralisation. Elle permet aux Maires de connaître tous leurs droits sur une infrastructure routière dans son périmètre communal.



