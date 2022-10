Infrastructures sportives : Barthélémy Dias réceptionne le terrain en gazon synthétique de Castors "J'ai eu cet après-midi le plaisir de réceptionner le terrain en gazon synthétique de Castors, dans la Commune de Dieuppeul-Derklé, en compagnie du Maire Cheikh Guèye, d'honorables Députés et des Maires, des membres de leurs Cabinets respectifs, et de leurs Conseils municipaux." L'information a été partagée par Barthélémy Dias, sur sa page Facebook.

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Octobre 2022 à 12:53 | | 0 commentaire(s)|

« La mise à disposition du terrain aux populations, constitue la première étape des chantiers, la prochaine étant la construction de tribunes et de vestiaires, en vue d'avoir un stade municipal fonctionnel dans les tous prochains mois.



Je réitère, en tant que Maire de la Ville, tout mon soutien et ma participation active, au milieu sportif.



Ensemble, marchons vers "L'essentiel" », a ajouté le Maire de Dakar.

























