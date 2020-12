Ingénierie logicielle, digitalisation, technologie: Mouhamadou Moustapha Ndiaye, Gérant de start-up, au micro de Leral Tv Très actif en ingénierie logicielle, digitalisation, technologie, mais aussi en développement informatique et même dans le domaine des énergies renouvelables, Mouhamadou Moustapha Ndiaye, Gérant d’une start-up dakaroise, apporte un éclairage sur leur travail et la mission qu’ils se sont assignés dans le domaine de l’innovation technologique...

Quelles sont leurs relations avec l’Etat du Sénégal ?



Quels sont les défis du Secteur ?



Porteur d’un projet innovant dans le domaine du transport, pourquoi se sent-il trahi par un certain Samba Sow ?



Combien de millions lui avait-il versé ? Comment s’est terminée cette relation d’affaire et de « Mbokou Talibé » ?



Aujourd’hui quelles sont les solutions qu’il a apportées au secteur du transport sénégalais ?



Entretien avec Mouhamadou Moustapha Ndiaye



