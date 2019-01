Ingérence dans le combat contre Modou Lô: le Cng va auditionner Aziz Ndiaye Le Comité national de gestion de la lutte (Cng) va entendre Aziz Ndiaye. Pour ingérence dans le combat contre Modou Lô, il devra s’expliquer devant le Cng dans les jours à venir.

Membre du Comité de gestion de la lutte, Aziz Ndiaye s’est également singularisé par sa forte implication dans le combat en faveur de Balla Gaye 2. Il avait créé la polémique en étant dans le combat contre Modou Lô en même temps le promoteur, le manager et le marabout de Balla Gaye 2. Une pratique qui n’est pas du goût du Cng. Alioune Sarr et ses hommes vont convoquer Aziz Ndiaye pour l’auditionner dans les jours à venir. « Nous avons une discussion sérieuse avec Aziz Ndiaye. Avant de s’adresser au public, nous allons l’entendre », a déclaré Thierno Ka, le premier vice-président du Cng, lors de l’ultime face-à-face Balla Gaye2-Modou Lo.



Thierno Ka souligne avoir mis en garde Aziz Ndiaye, le jour du combat. « Contre Gris, il était descendu dans l’enceinte. Et le jour-j, je lui avais clairement dit que je ne voulais pas le voir dans l’enceinte. Il m’avait donné sa parole. Comme les choses se sont passées autrement, nous allons l’écouter pour régler ce problème », ajoute Thierno Ka.















Les Echos

