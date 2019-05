Ingérence dans les élections: Facebook ferme des comptes ciblant le Sénégal

Vendredi 17 Mai 2019

Facebook a déclaré hier avoir fermé 65 comptes, supprimés 161 pages, 23 groupes et 12 évènements engagés dans ce qu’elle considère comme « un comportement inauthentique coordonné » en Afrique de l’Ouest dont le Sénégal. Le réseau social de Mark Zuckerberg a également ajouté avoir détecté et fermé 4 comptes Instagram.



Selon Le Quotidien qui rapporte les informations du site américain theverge.com, Facebook parle en réalité de l’ingérence de ces « comptes » dans le processus électoraux ainsi que d’autres formes de manipulations à travers les réseaux sociaux ou d’information.



Le réseau social au 2 milliards d’abonnés a aussi banni de sa plateforme le groupe Israélien Archimeds et toutes ses filières, désignés comme étant à la base de cette activité déstabilisatrice concernant particulièrement l’Afrique de l’Ouest comme le Nigeria, le Togo, le Niger et le Sénégal.

