Mbour: El Hadj Thiam mort lors de son arrestation, finalement inhumé hier

El Hadj Thiam, décédé après son interpellation par la Police centrale de Mbour, a été inhumé jeudi dernier. Las d’attendre une autopsie, sa famille a pris la décision de l’inhumer. Selon Bakary Diémé de Mbour Justice, la famille ne pouvait plus voir son enfant dans ces conditions à la morgue de l’hôpital de Grand-Mbour.



Les organisations de défense des Droits de l’homme exigent l’ouverture d’une enquête indépendante, pour faire la lumière sur les circonstances de la mort de El Hadj Thiam. Pour rappel, El Hadj Thiam, interpellé et placé en détention par des agents du Commissariat central de Mbour, le mardi 19 octobre 2021, à 23 h, est décédé le vendredi 22 octobre à l’hôpital de Thiès. L’autopsie fait état de lésions consécutives à plusieurs coups et d’une incapacité totale temporaire de 180 jours.

