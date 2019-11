Inhumation d’Alcaly Cissé à Djeddah : la famille a donné son accord La famille de feu Alcaly Cissé a donné son accord pour l’inhumation du défunt, à Djeddah, en Arabie Saoudite, hier vendredi. C’est ce qu’a révélé son avocat, Me Abdoulaye Tine sur la RFM.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2019

« Cela faisait un mois que des négociations étaient entreprises pour le rapatriement du corps, mais cela n’a pas abouti. Puisque Alcaly Cissé était un musulman, c’est plutôt un réconfort qu’il soit enterré à Djeddah, en Arabie Saoudite », a-t-il déclaré.

Et de poursuivre, « la famille a été consultée et elle a donné son autorisation pour qu’il soit inhumé à Djeddah. Cela s’est passé en présence des autorités sénégalaises à Djeddahh, notamment le consul, de sénégalais et de saoudiens », a-t-il encore informé.

Des problèmes judiciaires ont amené les autorités judiciaires saoudiennes à refuser le rapatriement du corps d’Alcaly Cissé au Sénégal après son décès.



