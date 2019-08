Inhumation d’Amath Dansokho à Saint-Louis: sa famille biologique de Kédougou dit non La famille biologique d’Amath Dansokho s’oppose à l’inhumation annoncée du défunt ministre d’Etat à Saint- Louis, demain dimanche.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Août 2019

« Son père et sa mère sont enterrés ici. Toute sa famille est ici. Il doit être enterré dans sa ville natale. On a entendu à la radio qu’il sera enterré à Saint-Louis. Personne ne nous a contactés. On ne sait même pas si sa famille de Dakar a été contactée », a déclaré le porte-parole de la famille, Felissa Diakhou sur la RFM.



Ancien maire de Kédougou, Amath Dansokho est décédé vendredi soir. La levée du corps aura lieu demain à l’hôpital Principal de Dakar, avant son inhumation prévue à Saint-Louis.

