Inhumation de Bineta Camara - Une proche parle : « Bineta avait une garde-robe particulière et journalière pour la prière »

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2019 à 12:52 | | 0 commentaire(s)|

Bineta Camara repose désormais au cimetière de Sara Guilèle à Tambacounda. Lors de son enterrement, un de ses oncles a fait sa présentation: « Bineta Camara était une jeune fille qui ne ratait aucune prière. Elle avait une garde-robe particulière et journalière pour la prière assortie de son Coran et du chapelet. Tout le monde a entendu que son papa a dit. Nous rendons grâce à Allah ».



Concernant le meurtrier, Alioune Fall, l’interlocuteur du reporter de la RFM exprime son amertume. « Nous sommes surpris. Le tueur est un des nôtres. On lui laissait chaque jour son bol de repas. On ne comprend pas qu’il commette un acte aussi atroce. »



Les habitants de Tambacounda qui ont pris d’assaut la maison du père de la victime, DG de l’Adl, Malal Camara pour rendre hommage à Bineta, compte organiser une marche de contestation contre les violences, ce 26 mai 2019 dans la localité.



Bineta a été retrouvé morte dans la chambre de ses parents dans leur maison, dimanche 19 mai 2019.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos