Inhumation de Habré: La première épouse veut l'enterrer au Tchad, son fils vivant au Canada débarque à... Le président tchadien, Hissene Habré, est décédé ce mardi matin des suites de Covid-19. Cependant, il n’y a aucune certitude sur le lieu de son inhumation. Où va reposer Hissène Habré ? La question est loin d’être simple à trancher.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Août 2021 à 06:29 | | 0 commentaire(s)|

Les deux épouses de l’ancien Président tchadien ne parlent le même langage. Sa première épouse, Fatime Hachem Habré, de nationalité tchadienne, inconnue du public, appelée la première Dame, souhaiterait que son époux soit enterré à son pays natal, le Tchad.



Le souci c’est que la deuxième épouse, Fatime Raymonne Habré, qui est la plus visible sur le plan médiatique, souhaite que le corps du défunt président repose au Sénégal, à l’instar de celui de l’ancien président camerounais Amadou Ahidjo, enterré au cimetière de Yoff. Des sources proches de la deuxième épouse assurent même qu’il sera inhumé dès demain, à Dakar.



La question est très sensible au niveau de la famille du défunt. Selon nos informations, le fils aîné du Président Habré qui vit au Canada est en route pour le Sénégal pour essayer de trouver solution.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos