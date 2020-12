Inhumation de Pape Bouba Diop : Macky Sall sera à l’accueil de la dépouille ce vendredi Le Chef de l’Etat, Macky Sall, a pris la décision d’aller accueillir la dépouille de l’ancien international sénégalais, Pape Bouba Diop, décédé dimanche dernier en France.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Décembre 2020 à 08:11 | | 0 commentaire(s)|

Des sources dignes de foi, établies au Palais de République, informent que le Président Sall a tenu à être présent pour témoigner le «respect et la considération» que l’Etat a pour l’ancien joueur du Jaraaf de Dakar et ce qu'il a réalisé pour son pays.



Selon les mêmes sources, d’après « Le témoin », l’Etat devrait prochainement immortalisé le Colosse de Rufisque en attribuant son nom à un édifice. Auteur du premier but de la Coupe du monde asiatique organisée pour la première fois par le Japon et la Corée du Sud, en 2002, face à la France (ancien pays colonisateur), tout un symbole, Pape Bouba Diop avait aussi terminé meilleur buteur des Lions lors de ce Mondial.



Le colosse sénégalais avait marqué d’une empreinte indélébile cette génération dorée de 2002. Atteint de la Maladie de Charcot depuis plusieurs années, il allait finir par perdre son dernier match le 29 novembre.



La maladie de Charcot, également appelée sclérose latérale amyotrophique

(SLA) est une maladie neurodégénérative qui atteint progressivement les neurones et entraîne une faiblesse musculaire puis une paralysie. L'espérance de vie des patients restent très courte.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos