Inhumation de Sidy Lamine Niasse: Léona Niassène répond à Cheikh Niasse Le moins que l'on puisse dire est que la polémique autour du site d'inhumation de Sidy Lamine Niasse, est loin de connaître son épilogue.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Décembre 2018 à 17:20 | | 0 commentaire(s)|

Et pour cause. Quelques minutes après la sortie du fils du défunt PDG du groupe Wal fadjri, sur sa décision d’inhumer son père à Yoff, Léona Niassène a fait une nouvelle déclaration pour apporter sa réplique, informe Seneweb.



Par la voix d'Ahmed Saloum Niasse, le khalife lance un dernier appel pour interpeller directement le chef de l'État, Macky Sall.



"Ce que le khalife, notre guide, veut, c'est que son frère soit inhumé ici à Léona Niassène. Nous interpelons le président de la République avant que l'irréparable ne se produise", déclare, avec un ton ferme, le frère de Serigne Hady Niass, célèbre prêcheur de Wal fadjri.



Il ajoute : "Cheikh Niasse est certes un fils à Sidy Lamine. Mais aussi il faut le reconnaître, le défunt a un père, des frères, une famille. Il faut respecter la tradition familiale de Mame Abdoulaye Niass."

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos