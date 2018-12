Inhumation du Mollah: Comment Hady Niass a fait plier Cheikh Niasse

Après une longue journée de négociations, un consensus a enfin été trouvé sur le lieu d’inhumation de Sidy Lamine Niasse. Cela a été rendu possible par la médiation du célèbre prêcheur, Oustaz Hady Niass.



En effet, il a indiqué dans les colonnes du journal L’Observateur, avoir réussi à faire plier Cheikh Niasse après avoir discuté avec des proches amis de Sidy Lamine Niasse, pour obtenir de la famille que Sidy Lamine Niasse puisse reposer à Léona Niassène, conformément à la volonté des familles religieuses de Léona Niassène et de Médina Baye. Il indique avoir également discuté avec les enfants et épouses du Mollah pour les convaincre.



C’est ainsi que Cheikh Niasse, fils aîné de Sidy Lamine, va se plier aux recommandations des familles religieuses de Kaolack et accepter finalement, que son père repose à Léona Niasséne.



« Aujourd’hui, on est arrivés à la même situation que le Prophète Souleymane, lorsque deux femmes sont venues se disputer la garde d’un bébé auprès de sa cour royale. Souleymane proposa alors de découper le bébé en deux parties pour en donner une à chacune d’entre elles. Celle qui avait réellement mis au monde l’enfant abdiqua et proposa à ce que l’on remette le bébé à l’autre femme », a déclaré Cheikh Niasse, comme pour signifier l’important sacrifice qu’il vient de faire.











IGFM

