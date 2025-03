Inhumation du père d’Abdou Mbow : El Malick Ndiaye envoie une délégation de l’assemblée nationale, l’ancien ministre Aliou Sow victime d’un vol Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye a envoyé une délégation de députés hier à Thiès pour présenter les condoléances de l’institution parlementaire à leur collègue Abdou Mbow. La délégation a été conduite par le député de Pastef Amadou Ba. Et selon le Témoin, c’est ce dernier même qui donne l’information.

Le député Amadou Ba de Pastef révèle que la délégation parlementaire était composée entre autres du Sg M. Thimbo, du directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale, du Président du Groupe parlementaire Pastef Ayib Daffe, du Président de la Commission deslois, Maître Tall, des honorables députés Bacary Diedhiou, Samba Diouf, Abdoulaye Faye Mbassor, Tafsir Thioye.



Un acte qui dépasse les clivages politiques démontrant qu’au-delà des chapelles politiques, le Sénégal appartient à tous ses fils



Mais malheureusement, selon toujours le journal, l’ancien ministre Aliou Sow a été la cible des malfaiteurs. Il n’a pas senti des mains baladeuses lui faire ses poches. Le pickpocket a emporté son téléphone dernier cri et de l’argent.



La perte de son téléphone intelligent qui, dit-il, constitue un outil de travail qui conserve des données l’a beaucoup affecté. Concernant le montant de l’argent volé, il n’a pas avancé de chiffre. Sur conseils d’amis et de curieux, il est parti à la brigade de recherches de la gendarmerie de Thiès pour déposer une plainte.



