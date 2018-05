Iniesta : « Jouer au Barça a été un Cadeau »

Le milieu de terrain, qui va annoncer des nouvelles de son futur dans les prochains jours, a jugé la saison de son club.

Andrés Iniesta va quitter le Barça au terme de la saison. Et il est revenu sur ses sentiments dans un entretien accordé à SPORT, ce vendredi.



Le milieu de terrain, qui a remporté 32 titres avec le club catalan, est très fier d'avoir pu terminer sur une bonne note.

"J'essaie de le vivre avec joie et fierté, bien qu'il y ait une part de mélancolie et le sentiment que c'est fini. C'est la décision que j'ai prise et je suis heureux de la façon dont les choses se sont déroulées, surtout cette année. Si mon exemple dans la façon de faire les choses, fait que les gens, les entraîneurs ou les enfants suivent ce chemin, tant mieux ", a commenté le joueur.



Au sujet de son futur, Iniesta en a parlé, évoquant certaines options : "Il me reste une semaine et demie pour définir mon futur. Je vais essayer de choisir le meilleur pour moi et ma famille, dans ce que nous sommes. Il ne reste plus beaucoup de temps et nous verrons ce qui se passera. Le Japon, c'est une option qui a toujours existé. La Chine était considérée comme allant de soi, l'Australie a également été évoquée ... tous les scénarios qui ne sont pas européens, sont une possibilité. Il y a des choses très avancées, certaines plus que d'autres et dans une semaine et demie, j'essaierai d'avoir la meilleure option."



Sans Iniesta, sans Xavi, le Barça pourrait être amené à évoluer dans un style différent. Pour Iniesta, ce sont les joueurs qui définissent une identité. "Pendant ce temps, nous avons été dans l'équipe très marquée par ce style, par une philosophie avec laquelle nous avons grandi dans les catégories inférieures pour atteindre l'équipe première, étant important dans le premier modèle. Qu'on le veuille ou non, cette idée vous donne un cachet d'identification, mais cela ne doit pas forcément être le meilleur. Je pense que cette ligne a donné des résultats très positifs. Le Barça doit s'occuper de la recherche de joueurs avec le profil du club", a-t-il commenté.