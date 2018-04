Iniesta a décidé de son avenir

Après Barça-Valence (2-1) ce samedi, André Iniesta a confié qu’il avait déjà pris sa décision quant à un possible départ de son club de toujours ces prochains mois.



Andrés Iniesta poursuivra-t-il l’aventure avec le Barça encore une saison? Le capitaine du club catalan devrait annoncer sa décision avant la fin du mois. Et celui qui a signé un contrat à vie en octobre, semble chaque jour s’éloigner un peu plus de son club de toujours.



Trois jours après avoir confié que le quart de finale retour mardi contre l’AS Roma (défaite 3-0 et élimination) était peut-être son dernier match de Ligue des champions, le joueur de 33 ans a annoncé après la victoire contre Valence samedi (2-1), qu’il avait déjà pris sa décision.



Il ne changera pas d'avis



"J’ai déjà décidé de ce que j’allais faire. Quand je devrais donner ma décision, je le dirai au club, à l’entraîneur, puis à tout le monde. Les gens me témoignent du respect et de l’affection. Je l’ai maintenant et pour toujours. Ce n’est pas quelque chose qui me fera changer d’avis."





Direction, la Chine?



Le mois dernier, le Mundo Deportivo révélait qu’Iniesta penchait pour un départ vers la Chine où quatre clubs, dont le Tianjin Quanjin, le courtisaient avec de jolis contrats à la clé.









Rmc