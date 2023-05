Initiation en milieu sérère : À Ndiaganiao, le «Mbott», un outil de marketing territorial Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Mai 2023 à 22:19 | | 0 commentaire(s)|

La commune de Ndiaganiao veut faire de la culture un levier pour booster son développement économique. C'est dans ce sens que s'inscrit la tenue de la 1ère édition du « Mbott », samedi dernier, dans la localité. MBOUR – L'expression culturelle à travers des prestations du « Mbott », rituel d'initiation des jeunes en milieu sérère a occupé, samedi dernier, les populations venues des différents villages de Ndiaganiao. C'était à l'occasion de la 1ère édition de la journée dédiée à cette pratique culturelle séculaire qui se tient à intervalles réguliers dans différents villages sérères. La mairie veut s'appuyer sur cette expression artistique et culturelle pour impulser le développement économique de la commune. Ce, en en faisant une attraction, un lieu de convergence des fils du terroir et au-delà, des visiteurs nationaux comme étrangers. « L'objectif de la mairie, c'est de faire de la culture un outil de marketing territorial de la commune, pouvoir organiser régulièrement au moins une fois par an, cette activité qui pourrait attirer des visiteurs, des touristes, le monde de la culture. Et cela pourra avoir un impact sur l'économie », a déclaré Dr Téning Sène, maire de Ndiaganiao. Par des prestations culturelles (chants, danses avec ou sans masques, etc.) qui ont mis en exergue les troupes villageoises venues des différents hameaux de la commune, les artistes du jour ont entretenu le public sur cette pratique sérère qui a lieu en marge des périodes d'initiation. Des prestations pour lesquelles les populations se sont massivement déplacées dont s'est félicité le maire qui a dit sa fierté. Elle a aussi fait part de son souhait que « cette journée soit inscrite dans l'agenda du ministère de la Culture et du Patrimoine historique qui, chaque année, parrainerait cette activité. Et je pense que c'est déjà bien parti ». Un souhait qui a trouvé un écho favorable du côté du Ministre de la Culture Aliou Sow qui a bien apprécié le spectacle auquel il a assisté. « Ce que j'ai vu à Ndiaganiao est la preuve d'une excellente appropriation de la vision du Président Macky Sall en matière de politique culturelle, d'équité territoriale, de solidarité mais surtout, en matière de modernisation et d'un leadership de type nouveau au Sénégal. Ce que nous avons vu ici, c'est le début d'une renaissance culturelle qui permet à toutes les couches de revisiter le patrimoine historique, le valoriser, le célébrer et le partager », a déclaré Aliou Sow. C'est en cela que réside, selon lui, la solidité du contenu du « ndut » mais également, des valeurs culturelles du « Mbott » qui est à sa première édition sur initiative du maire. Une Maison du cinéma et de l'audiovisuel à Ndiaganiao Pour accompagner les initiatives cultuelles de la mairie, « nous allons échanger pour l'organisation des journées culturelles et économiques du Jegem à une date qui sera fixée avec le Conseil municipal et les populations. Et pour ces journées, une convention de partenariat d'une valeur de 10 millions de FCfa sera signée entre le Fonds des manifestations culturelles et la commune de Ndiaganiao ; ce fonds sera à disposition dans les meilleurs délais ». Aliou Sow d'ajouter que pour la conservation du « Mbott » et pour anticiper sur la prochaine édition, un Fonds d'appui du patrimoine de 5 millions de FCfa sera mis à la disposition de la commune pour préserver ce patrimoine. « On va lancer ce qu'on appelle la Maison du cinéma et de l'audiovisuel qui peut être un cadre d'expression du patrimoine mais également, de conservation par l'image et le son des aspects du patrimoine de terroirs qui peuvent être diffusés, mais également versés dans les produits de marketing territorial pour développer la coopération décentralisée et partager davantage avec tous les autres Sénégalais ce que vous avez de meilleur, c'est-à-dire votre richesse culturelle », a-t-il poursuivi. C'est dans ce sens que, renchérit-il, une convention de 40 millions de FCfa sera signée entre la mairie de Ndiaganiao et la direction compétente. Ousseynou POUYE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/initiation-en-milieu-serere-a-...

