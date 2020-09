Initiative "Taamu Sénégal": Une convention de partenariat signée entre Aspt-Air Sénégal et l'hôtel Hibiscus

A la suite d’un webinaire initié par l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) et Air Sénégal avec les réceptifs hôteliers et les acteurs du Tourisme de la Casamance, et sur instruction du ministre du Tourisme, l'ASPT et Air Sénégal ont signé une convention de partenariat avec Hibiscus, un réceptif hôtelier basé à Cap-Skirring (Ziguinchor, sud), en vue d’offrir "un package (Billet d’avion et séjour) à un prix compétitif dans le cadre de l’initiative "Taamu Sénégal".

