Initiative annoncée pour encadrer le paysage médiatique : Vers la création d'une nouvelle Autorité de régulation des médias au Sénégal

Selon l’information parvenue à Leral, cette initiative ambitionne de renforcer le contrôle sur les plateformes numériques, les réseaux sociaux, ainsi que sur les médias traditionnels et en ligne.



L'objectif principal est d'assurer une diffusion de contenus de qualité, respectueuse des normes éthiques et du droit à l'information, tout en s'adaptant aux défis posés par l'évolution rapide des technologies et des supports médiatiques.



Le ministre de la Communication, Alioune Sall, a souligné les enjeux cruciaux de cette réforme :

« En l'absence de régulation efficace, les plateformes numériques et l'intelligence artificielle peuvent devenir des sources de menaces sérieuses, en raison des discours de haine et de la désinformation. »



De son côté, nous dit-on, Mamadou Oumar Ndiaye, président du CNRA, a mis l'accent sur la nécessité d'élargir la régulation à l'ensemble des médias, sans distinction, pour garantir une équité et une efficacité dans le contrôle du paysage médiatique sénégalais.



Ce projet marque une étape importante vers une régulation plus moderne et inclusive, visant à protéger les citoyens des dérives médiatiques tout en favorisant un environnement propice à une information fiable et équilibrée.