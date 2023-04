Initiative du Pastef : La riposte percutante contre le bracelet électronique ou le coup d'insolence-Par Mohamed Mbow Psychologue Les bracelets lancés par Pastef sont une réponse pertinente et percutante face aux bracelets électroniques symboles d'une aliénation et d'une servitude affligés à de dignes fils, des cadres, des modèles. Je le répète encore, ces bracelets sont l'expression d'une dictature et non un instrument de sanction civilisée au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2023 à 11:08 | | 1 commentaire(s)|

Ils favorisent le rejet de la norme et accentuent la déviance. Une déviance très positive car porteuse d'un message de rappel à l'ordre et surtout au respect de la dignité humaine.



Les bracelets produites par Pastef, au-delà de toute considération politique, me réconfortent encore dans ma conviction relatée il y a quelques jours, dans un post qui dérangeait beaucoup, dont des amis et des camarades politiques qui me sont très chers.



J'invite les Sénégalais, les intellectuels et les militants de la justice sociale, sans distinction ni considération politique, d'acheter massivement ces bracelets patriotiques.



Ils sont là réponse éloquente contre l'arrogance et l'intimidation sans cesse galopante. Mais l'achat de trois millions de bracelets signifierait le rejet incontestable de la candidature de la honte, forcée et ingrate.



Elle signifie enfin la volonté générale, nationale et intransigeante de l'agression sans cesse du calendrier et du protocole électorale ! Macky demaal ci jammù ! PS : j'invite l'honorable député Samba Dang , Ibrahima Kante Ayib Daffé Khalifa Ababacar Diop à me faciliter la transaction car j'en veux un, de 10.000 francs. Basta à l'intimidation !

Mohamed Mbow Psychologue

Conseiller

Président de l'alliance pour la Défense de la République.



