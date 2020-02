Injures du rappeur Kilifeu : le collectif Noo Lànk présente ses excuses à Wade

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Février 2020 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|

A travers un communiqué, le Collectif Noo Lànk a présenté ses excuses à Maître Abdoulaye Wade suite aux «maladresses verbales » d’un de ses membres, en l’occurrence le rappeur Kilifeu. Ce dernier a proféré des propos injurieux à l’endroit de l’ancien Président lors de la manifestation du vendredi 31 janvier 2020. «Le Collectif s'excuse également auprès des militants, des sympathisants du Parti Démocratique Sénégalais, ainsi qu'auprès des mouvements affiliés et du peuple sénégalais. Nous réitérons notre appel à une mobilisation pour le combat contre la hausse injustifiée du prix de l'électricité et pour la libération de notre camarade Guy Marius Sagna », lit-on dans le communiqué.



