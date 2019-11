Injures et diffamation: « Le Synpics sera aux côtés des journalistes de "L'As". Serigne Mboup n'a pas plus de dignité qu’eux » (Communiqué) Le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYMPICS) a réagi au sujet de la plainte de l’homme d’affaires Serigne Mboup contre Amadou Bâ et Hawa Bousso, respectivement Directeur de publication et rédactrice en Chef du Journal "L’As".



« Le Synpics condamne avec la dernière énergie ce qui s'assimile à une rupture d'égalité des citoyens devant la loi », lit-on dans le communiqué du Sympics. Aux yeux de l’organisation qui défend les intérêts des journalistes, « S erigne Mboup (Ccbm) n'a pas plus de dignité que les journalistes de "L'As" qu'il a fait convoquer devant les enquêteurs de la DIC pour une soi-disante affaire d'injures ». Le seul tort du directeur de publication de "L’AS", selon le Sympics, « est d'avoir relaté une plainte déposée par la sœur de l'homme d'affaires ».



« Le Synpics sera aux côtés des journalistes de L'As et se constituera collégialement pour le délit de diffamation qu'ils vont intenter à l'encontre de Serigne Mboup, qui a éhontement affabulé dans Rfm Matin, expliquant la diffusion de cette plainte dont il ne nie pas l'existence, par un retard de sa part à donner de la publicité au dit journal », poursuit le communiqué du syndicat dirigé par Ahmadou Bamba Kassé.

