Injures et propos diffamatoires: Une militante de Taxawu Sénégal porte plainte sa camarade de parti

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Octobre 2024 à 10:15 | | 0 commentaire(s)|

Une militante de Taxawu Sénégal, formation politique de Khalifa Sall, porte plainte contre sa camarade de parti. Les Echos, repris par Seneweb, précise que la plaignante a déjà saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour "injures et autres propos diffamatoires".



"M.S., malgré les interventions, a maintenu sa plainte contre N.D., actuellement hors du pays", avance la source. La mise en cause pourrait être convoquée avant le démarrage de la campagne électorale, le 27 octobre prochain, pour les élections législatives anticipées fixées au 17 novembre, prédit le journal.



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook