Injures publiques: Abdoulaye Makhtar Diop demande des sanctions pénales contre Cissé Lo

Dimanche 5 Juillet 2020

Le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, par ailleurs 5e vice président de l’Assemblée nationale est choqué par le comportement « inadmissible et inimaginable » de son collègue Moustapha Cissé. Il demande des sanctions pénales contre ce dernier qui, selon lui, a franchi toute les bornes de l’insolence avec les injures publiques qu’il proférées à l’endroit de farba Ngom et Yakham Mbaye.



« Il faut condamner et sanctionner. Je ne peux pas comprendre, quelque soit la provocation dont-il être victime, qu’un Monsieur qui a été président du parlement de la Cedeao, vice président de l’assemblée nationale, candidat déclaré à la mairie de Dakar, capitale du Sénégal tiennent des injures publiques de cette nature. C’est inadmissible. c’est inacceptable. Il ne peut pas y avoir de sanction administratives de l’assemblée nationale. Il reste maintenant à savoir, si les sieurs qui font l’objet de ses injures vont saisir la justice. On a dépassé toutes les bornes possibles, inimaginable ou imaginable de l’insolence dan ce pays. », a déclaré l’ancien ministre d’Etat dans l’émission Grand Jury de ce dimanche.



IGFM

