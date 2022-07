Injures publiques: Cheikh Mbacké Gadiaga soutient Gabrielle Kane et condamne les propos de Kalidou Diallo Rédigé par leral.net le Samedi 9 Juillet 2022 à 15:39 | | 0 commentaire(s)| L’homme d’affaires et responsable politique, Cheikh Mbacké Gadiaga, se solidarise de Gabrielle dans son combat qu’elle mène pour les femmes. Selon Sénégalinfo, Cheikh Mbacké Gadiaga tire encore chapeau bas à la justice sénégalaise, qui a tranché en faveur de Mme Gabrielle Kane dans l’affaire l’opposant à l’insulteur Kalidou Diallo, qui a été remis à sa place. Le Sénégal est une terre d’égalité et d’équité, où la justice est rendue quand on s’attaque à l’honorabilité et la respectabilité de ses fils.



