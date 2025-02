Injustice - Environnement : Les horticulteurs du Sénégal dénoncent la mainmise des étrangers sur les marchés publics….

Sur le plan environnemental, malgré la splendeur de ses immeubles et autres infrastructures, Dakar, la capitale sénégalaise, souffre de son manque de jardinage, de verdure. C’est le triste constat des horticulteurs du Sénégal, qui décèlent même un scandale dans un marché attribué à des Marocains, qui privilégient leur potentiel horticole pour reverdir Dakar et snobent celui du Sénégal. Raison pour laquelle, ils dénoncent la mainmise des étrangers sur les marchés publics et interpellent les autorités…