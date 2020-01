Innovation : Deux lycéens sénégalais inventent une canne intelligente pour les personnes non-voyantes…

Deux lycéens sénégalais viennent de réaliser un projet innovant et très prometteur. Malick Fall et Kanny Kane puisque c’est d’eux qu’il s’agit, ont conçu une canne intelligente appelé « smart blind stick » pour aider ou guider les personnes non-voyants ou à visibilité réduite. Ce bâton de plus d’un mètre est équipé d’un système qui permet de détecter des obstacles par la vibration ou par le son.

Ce n’est pas tout. Ils révèlent dans un entretien au site spécialisé en TIC, Socialnetlink.org que la canne intelligente peut également surveiller les signes vitaux et en même temps assurer la géo-localisation de la personne. Mieux, Fall et Kane signalent que leur projet est basé sur l’aspect humanitaire.